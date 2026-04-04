Zwei mutmassliche Einbrecher in Schaffhausen festgenommen

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat am frühen Samstagmorgen zwei mutmassliche Einbrecher in der Stadt Schaffhausen verhaftet. Sie stehen unter Tatverdacht, in ein Firmengebäude im Quartier Herblingen eingebrochen zu sein.

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(Keystone-SDA) Um 01.47 Uhr habe ein Anwohner der Einsatzzentrale gemeldet, dass in ein Firmengebäude an der Neutalstrasse in Schaffhausen eingebrochen worden und die mutmassliche Täterschaft geflüchtet sei, teilte die Schaffhauser Polizei am Samstag mit. Die ausgerückten Polizisten hätten daraufhin eine eingeschlagene Scheibe entdeckt. Der angerichtete Sachschaden belaufe sich auf mehrere hundert Franken.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei kurz vor zwei Uhr einen ersten mutmasslichen Täter im Alter von 25 Jahren aus Frankreich an der Gennersbrunnerstrasse fest. Ein zweiter mutmasslicher Täter, ein 19-jähriger Franzose, wurde schliesslich um 03.05 Uhr im Majorenacker angehalten und festgenommen.