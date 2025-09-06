Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach bei Waldshut D
Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen D sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.
(Keystone-SDA) Lauchringen ist weniger als 10 Kilometer von der Schweizer Gemeinde Koblenz AG entfernt.
In Lebensgefahr schwebe nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Vor Ort sei auch ein Rettungshelikopter im Einsatz, hiess es. Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen, sagte der Polizeisprecher.
Das Geschäft sei zu dem Zeitpunkt des Unglücks gegen 17.45 Uhr geöffnet gewesen. Wie viele Kunden im Laden gewesen seien, sei bisher nicht bekannt. Auch zur Ursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.