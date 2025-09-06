The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Schwerverletzte bei Einsturz von Supermarktdach bei Waldshut D

Keystone-SDA

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen D sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hiess es von der Polizei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Lauchringen ist weniger als 10 Kilometer von der Schweizer Gemeinde Koblenz AG entfernt.

In Lebensgefahr schwebe nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Vor Ort sei auch ein Rettungshelikopter im Einsatz, hiess es. Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts betroffen, sagte der Polizeisprecher.

Das Geschäft sei zu dem Zeitpunkt des Unglücks gegen 17.45 Uhr geöffnet gewesen. Wie viele Kunden im Laden gewesen seien, sei bisher nicht bekannt. Auch zur Ursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft