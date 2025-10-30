Zwei Schwerverletzte bei Gasaustritt in Meinisberg BE

Keystone-SDA

Bei einem Gasaustritt in einem Einfamilienhaus in Meinisberg BE sind am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt worden. Die Polizei schliesst den erhöhten Kohlenmonoxidgehalt im Gebäude auf eine defekte Heizung.

(Keystone-SDA) Der Kantonspolizei Bern wurde gegen 11.30 Uhr eine bewusstlose Frau im Einfamilienhaus gemeldet, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte neben der Frau einen schwerverletzten Mann vor. Die Frau wurde von der Rega, der Mann mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Für Bevölkerung, umliegende Gebäude und Umwelt bestand gemäss aktuellem Kenntnisstand der Polizei keine Gefahr. Die genaue Ursache des Gasaustritts ist Gegenstand von Ermittlungen.