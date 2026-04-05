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Zwei Schwerverletzte nach Lawinenniedergang im Kanton Uri

Keystone-SDA

Zwei Alpinisten sind am Samstagnachmittag bei einem Lawinenniedergang im Kanton Uri schwer verletzt worden. Rettungskräfte flogen die beiden Italiener in ein Spital. Ein dritter italienischer Berggänger konnte sich in Sicherheit bringen und wurde nicht verschüttet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 15 Uhr beim Durchsteigen des Sickinelli-Couloirs (Durchgangs) am Fleckistock, wie die Urner Behörden am Sonntag mitteilten. Die drei Männer befanden sich im Aufstieg, als sich ein Schneebrett löste. Dabei wurden die zwei vorsteigenden Alpinisten von einer Lawine erfasst, mitgerissen und rund 200 Meter aus dem Couloir gespült.

Beide von der Lawine erfassten Alpinisten wurden schwer verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich. Sie wurden durch die Einsatzkräfte der Alpinen Rettung und der Rega geborgen und in ein Spital ausserhalb des Kantons geflogen. Die Ursache des Lawinenabgangs wurde am Sonntag noch abgeklärt, wie es weiter hiess.

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