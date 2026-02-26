Zwei Töfffahrer bei Kollision in Sundlauenen verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision in Sundlauenen BE sind am Donnerstag zwei Töfffahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.55 Uhr beim Östericher-Wideli, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Lenker war demnach von Interlaken in Richtung Merligen unterwegs, als es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Töff kam. Beide Männer stürzten und wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Die Strasse blieb rund eineinhalb Stunden gesperrt.