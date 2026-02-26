The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Töfffahrer bei Kollision in Sundlauenen verletzt

Bei einer Kollision in Sundlauenen BE sind am Donnerstag zwei Töfffahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.55 Uhr beim Östericher-Wideli, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein Lenker war demnach von Interlaken in Richtung Merligen unterwegs, als es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Töff kam. Beide Männer stürzten und wurden mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Die Strasse blieb rund eineinhalb Stunden gesperrt.

