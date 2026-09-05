The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Tote bei Flugshow-Unfall in Griechenland

Keystone-SDA

Bei einer Flugshow auf dem Luftwaffenstützpunkt Tanagra rund 55 Kilometer nördlich der griechischen Hauptstadt Athen ist ein griechischer Kampfjet abgestürzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Piloten des Jets vom Typ F-4 Phantom konnten nur tot geborgen werden, wie die Zeitung «To Proto Thema» berichtete. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt; die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen.

«Wir hörten einen gewaltigen Knall und sahen unmittelbar danach dichten schwarzen Rauch», sagte eine Anwohnerin gegenüber der Zeitung «Kathimerini.» Zahlreiche Videos, die Zuschauer auf Youtube gepostet haben, zeigen den Absturz.

Die Athens Flying Week findet seit zwölf Jahren jeden September am griechischen Luftwaffenstützpunkt Tanagra statt. An der internationalen Flugschau nahmen dieses Jahr Dutzende Militär- und Zivilflugzeuge sowie Kunstflieger unter anderem aus Frankreich, Österreich, Spanien und Italien teil. Auch die deutsche Luftwaffe war unter anderem mit einem Eurofighter Typhoon und einem Tornado vertreten. Den Organisatoren zufolge gab es seit Bestehen der Veranstaltung noch nie einen Unfall.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft