The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Tote bei Lawinenunglück in Norditalien

Keystone-SDA

Bei einem Lawinenunglück in den italienischen Alpen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Region Valtellina unweit der Grenze zur Schweiz löste sich nach Angaben der Bergwacht am Vormittag ein grosses Schneebrett.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Todesopfern handelt es sich Medienberichten zufolge um eine 28-jährige Frau und einen 33-jährigen Mann, die beide in Italien wohnten.

In den Alpen ist die Lawinenlage seit einigen Wochen angespannt, die Lawinengefahr war zuletzt deutlich gewachsen. Die zuständigen Behörden riefen angesichts der Lage zu höchster Vorsicht in den Wintersportregionen auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft