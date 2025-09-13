The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Unbekannte überfallen Geldtransporter in Renan BE

Keystone-SDA

Zwei unbekannte Räuber haben am Donnerstag in Renan BE einen Geldtransporter überfallen. Sie bedrohten den Chauffeur mit einer Waffe und flüchteten mit Beute, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mittag auf der Hauptstrasse beim Friedhof. Demnach habe der Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs dem Chauffeur des Transporters den Weg versperrt und ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Gleichzeitig sei eine weitere Person in den Geldtransporter eingestiegen und habe dem Chauffeur befohlen, dem schwarzen Fahrzeug zu folgen, hiess es weiter.

Am Waldrand hielten die beiden Fahrzeuge an. Die beiden komplett schwarz gekleideten und maskierten Täter zwangen den Chauffeur gemäss Mitteilung, ihnen die Wertsachen auszuhändigen. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndungsaktion verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.

