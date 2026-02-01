The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Verletzte bei Autokollision in Nassen SG

Keystone-SDA

Bei der Kollision zweier Autos in Nassen SG sind am späten Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 25-jährigen Autofahrer und seine 21-jährige Mitfahrerin ins Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 23.00 Uhr auf der Neckertalstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Ein 39-jähriger Lenker habe beabsichtigt, sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in die Neckerstrasse zu lenken. Dabei sei es zur Kollision gekommen.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 30’000 Franken.

