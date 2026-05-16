Zwei Verletzte bei heftiger Kollision in Weiach ZH

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen in Weiach ZH sind am Samstagabend zwei Personen verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer wollte kurz vor 21 Uhr von der Strasse Im Hard in die Glattfelderstrasse einbiegen, wobei es aus noch ungeklärten Gründen zur heftigen Kollision mit dem Auto einer 22-jährigen Frau kam, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Durch den Aufprall sei das Fahrzeug des Mannes über die Gegenfahrbahn hinweg ins Wiesland geschleudert worden. Beide Fahrzeuglenkenden hätten Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und seien nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in Spitäler gebracht worden.

Die Kantonspolizei Zürich ermittle zusammen mit der Staatsanwaltschaft die genaue Unfallursache. Wegen des Unfalls sei die Glattfelderstrasse bis etwa Mitternacht gesperrt gewesen. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.