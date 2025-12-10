Zwei Verletzte bei Kollision in Diepflingen BL

Bei einer Kollision zweier Autos sind am Dienstagnachmittag in Diepflingen BL zwei Personen verletzt worden. Die Sanität lieferte beide ins Spital ein.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.00 Uhr auf der Hauptstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 57-jährige Lenkerin sei mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Personenwagen zusammengestossen.

Verletzt wurden die Unfallverursacherin und der Lenker des korrekt fahrenden Autos. Beide Fahrzeuge mussten gemäss Mitteilung stark beschädigt abtransportiert werden.