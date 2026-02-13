Zwei Verletzte nach Autounfall in Reiden LU

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Freitagmorgen im Reider Ortsteil Mehlsecken kollidiert. Die zwei Insassen der beiden Fahrzeuge verletzten sich dabei, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um etwa 6.15 Uhr. Eine Autofahrerin wollte von der Pfaffnauerstrasse zur Autobahneinfahrt abbiegen, wobei sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstiess.

Der Rettungsdienst brachte die Lenkerin und den Fahrer des zweiten Autos ins Spital. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf rund 35’000 Franken.