Zwei Verletzte nach Kollision auf Nationalstrasse in Schiers GR

Keystone-SDA

Auf der Nationalstrasse N28 in Schiers in Graubünden sind am Montagnachmittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. In den Unfall waren zwei Autos und ein Lastwagen verwickelt.

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(Keystone-SDA) Ein 65-jähriger Autofahrer geriet laut der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 13.30 Uhr nach dem Anschluss Schiers Nord auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen. In der Folge prallte auch ein nachfolgender Lastwagen in die beiden Unfallfahrzeuge, wie es am Montag hiess.

Dabei wurde der 65-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Strassenrettung der Feuerwehr Mittelprättigau geborgen werden. Er erlitt laut Polizeiangaben schwere Verletzungen. Der andere Autolenker wurde gemäss Mitteilung leicht verletzt.

Beide Verletzte wurden vor Ort medizinisch versorgt und ins Kantonsspital Graubünden in Chur beziehungsweise ins Spital Schiers gebracht.

Der Verkehr musste während rund zwei Stunden umgeleitet werden, wie es weiter hiess.