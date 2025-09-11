The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Verletzte nach Streit in Zürcher Langstrassenquartier

Keystone-SDA

Bei einem Streit im Zürcher Langstrassenquartier sind am Donnerstagmorgen zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Die Polizei verhaftete vier Tatverdächtige.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 31-jähriger Deutscher lag schwer verletzt am Boden, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Ein 48-jähriger Rumäne wurde leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Männer Streit mit einer Gruppe von fünf Männern. Die Polizei verhaftete später einen 25-jährigen und einen 35-jährigen Rumänen, einen 26-jährigen Türken sowie einen 28-jährigen Schweizer.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch offen. Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Zürich ermitteln.

