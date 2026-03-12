Zweitägiger Pilotenstreik bei Lufthansa begonnen

Keystone-SDA

Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa hat am Donnerstagmorgen ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Flugausfälle wurde vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt erwartet.

(Keystone-SDA) Lufthansa hat zugesichert, dass an den beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Zuvor hatte bereits streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eingeräumt, dass der Streik diesmal kleiner ausfällt als bei der ersten Welle vor einem Monat.