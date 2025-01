Verdi liberali aderiscono a lancio iniziativa sul congedo parentale

I Verdi liberali (PVL) lanciano assieme assieme a un'alleanza di rappresentanti di ambienti economici, sociali e politici l'iniziativa per un "congedo familiare" di 18 settimane. Lo hanno deciso oggi i delegati riuniti a Thun (BE).

(Keystone-ATS) Secondo il partito, l’iniziativa promuove l’occupazione, contrasta la carenza di manodopera e rafforza la coesione tra le generazioni, si legge in un comunicato diffuso al termine dell’assemblea.

Sin dalla sua fondazione, il partito si è impegnato a raggiungere la parità tra uomo e donna nella vita lavorativa. L’iniziativa crea le condizioni quadro necessarie, afferma il presidente del PVL Jürg Grossen nella nota.

Secondo la consigliera nazionale bernese Kathrin Bertschy le donne in particolare tornerebbero al lavoro più rapidamente e con un tempo di lavoro maggiore: ciò contrasterebbe la carenza di manodopera.

Se l’iniziativa venisse adottata, le piccole e medie imprese (PMI) avrebbero l’opportunità di concedere ai propri dipendenti più tempo libero per prendersi cura del neonato, viene affermato. Oggi le PMI sono difficilmente in grado di offrire ai collaboratori più del minimo legale. Le grandi aziende invece possono facilmente trattenere il personale e competere per la manodopera con offerte di questo tipo, continua la nota.

Oggi anche i Verdi, durante la loro assemblea dei delegati, si sono espressi a favore del lancio dell’iniziativa che prevede un congedo familiare di 18 settimane per entrambi i genitori. La raccolta delle firme inizierà il 2 aprile.

I delegati del PVL hanno intanto adottato anche la raccomandazione di voto per la votazione del 9 febbraio: il partito raccomanda chiaramente di respingere l’iniziativa dei Giovani Verdi sulla responsabilità ambientale con un voto a favore, 131 contrari e 12 astensioni.