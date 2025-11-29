«Berlin ist verwahrlost» – Henry Hübchen mag die Ostsee mehr

Keystone-SDA

Schauspieler Henry Hübchen hadert mit seiner Heimatstadt Berlin - und lebt deshalb unterdessen mehr an der Ostsee. "Berlin ist mit sich selbst überfordert", sagte der 78-Jährige dem "Berliner Kurier." Ob Infrastruktur, Wohnungsbau, Integration, Schulen, nicht erreichbare Ämter: Jeden Tag kämen neue Baustellen hinzu. "Die Welt steht Kopf und Berlin ist verwahrlost", so Hübchen.

(Keystone-SDA) Inzwischen sei er die meiste Zeit des Jahres an der Ostsee. «Ich verbringe ich hier Zeit mit mir und meiner Familie», sagte er. Er sei ein Freund des Müssiggangs. «Nichtstun kann sehr produktiv sein. Aber ich drehe auch mal einen kleinen Low-Budget-Film mit meinen Freunden vom SurfCenter Wustrow» – also auf der Halbinsel Darss.

Hübchen wurde 1947 in Berlin-Charlottenburg geboren. Als er zwei Jahre alt war, siedelte seine Familie in den sowjetischen Sektor der Stadt über. Er erlebte dann die DDR von der Gründung bis zum Mauerfall.