«Blood & Sinners» mit Rekordzahl an Oscar-Nominierungen

Keystone-SDA

Mit sensationellen 16 Nominierungen geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" von Ryan Coogler als grosser Favorit ins Oscar-Rennen - und übertrumpft damit die bisherigen Rekordhalter.

(Keystone-SDA) 14 Gewinnchancen hatten in der langen Oscar-Geschichte der Klassiker «Alles über Eva» von 1950, der «Titanic»-Blockbuster im Jahr 1998 und zuletzt das Film-Musical «La La Land» (2017).

Auf den Plätzen folgten bei den diesjährigen Nominierungen der Film «One Battle after Another» mit 13 Nominierungen sowie «Frankenstein», «Marty Supreme» und «Sentimental Value» jeweils mit 9. Die 98. Oscar-Verleihung soll am 15. März im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.