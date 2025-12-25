«Glückspost» wählt Sandra Studer zur schönsten Schweizerin

Keystone-SDA

Sandra Studer hat die Redaktion der "Glückspost" im vergangenen Jahr besonders beeindruckt. Die Redaktion der Zeitschrift kürt die 56-Jährige zur schönsten Schweizerin des Jahres 2025.

(Keystone-SDA) Mit der Moderation des European Song Contest in Basel habe sich für Studer ein Kreis geschlossen, schrieb die «Glückpost» in einem am Weihnachtstag auf ihrer Website veröffentlichten Artikel. Denn 1991 nahm die Moderatorin unter dem Künstlernamen Sandra Simó selbst an dem Gesangwettbewerb teil.

Rang zwei in der «Glückspost»-Rangliste der 50 schönsten Schweizerinnen ging wie im Vorjahr an Schlagersängerin Beatrice Egli. Platz drei belegte Vorjahressiegerin Mona Vetsch.