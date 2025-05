«Mr. Robot»-Star Christian Slater erhält Hollywood-Stern

Keystone-SDA

Der US-Schauspieler Christian Slater (55, "Interview mit einem Vampir", "Der Name der Rose") wird im Herzen von Hollywood mit einer Sternenplakette verewigt. Für seine Verdienste im Fernsehen soll Slater am 9. Juni auf dem "Walk of Fame" den 2.815. Stern enthüllen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Dabei hat er prominente Unterstützung. Als Gastrednerin ist Schauspielerin Sarah Michelle Gellar eingeladen, die zuletzt eine Nebenrolle in der TV-Serie «Dexter: Original Sin» hatte.

In der zehnteiligen Thrillerserie, eine Vorgeschichte von «Dexter», spielt Patrick Gibson die Hauptrolle des angehenden Serienkillers Dexter Morgan. Golden-Globe-Gewinner Christian Slater («Mr. Robot») stellt Harry Morgan dar, Dexters Adoptivvater und Ermittler der Mordkommission.

Auch US-Regisseur Michael Lehmann, der mehrere Folgen von «Dexter: Original Sin» inszenierte, ist als Sprecher eingeladen. Er war bereits 1988 bei der schwarzen Komödie «Heathers» als Regisseur an Bord, mit dem damals jungen Cast um Slater, Winona Ryder und Shannen Doherty.

Für seine Rolle in der preisgekrönten Hacker-Serie «Mr. Robot» (2016) wurde Slater mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Er spielt in der Serie den titelgebenden «Mr. Robot», der einen jungen Hacker für seine Ziele rekrutiert. 2018 war er an der Seite von Glenn Close in dem Independent-Drama «Die Frau des Nobelpreisträgers» zu sehen. Zoë Kravitz holte im vorigen Jahr für ihr Regiedebüt «Blink Twice» neben Naomi Ackie und Channing Tatum auch Slater vor die Kamera.