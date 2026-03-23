«Peaky Blinders»-Star Keoghan berichtet von Hass im Netz

Keystone-SDA

Der irische Schauspielstar Barry Keoghan ("Saltburn") hat nach eigener Aussage mit Anfeindungen im Internet zu kämpfen. "Es gibt viel Hass online, es gibt viel Missbrauch", sagte der 33-Jährige einem Interview des Radionetzwerkes Sirius XM.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dabei gehe es auch um sein Aussehen. Das habe ihn dazu gebracht, «mich wirklich in mich selbst zurückzuziehen», sagte Keoghan. Zudem sei es enttäuschend, «dass mein kleiner Junge all das lesen muss, wenn er älter wird».

Der Ire ist unter anderem in dem Film «Peaky Blinders – The Immortal Man» bei Netflix zu sehen. In einer Filmreihe über die Beatles spielt er Schlagzeuger Ringo Starr.

Aus den sozialen Medien hatte sich Keoghan zurückgezogen. Aber er sei ein «neugieriger Mensch», der immer wieder schaue, wie er oder seine Arbeit ankomme. Der Hass im Netz werde «zu einem Problem», sagte er. Er gehe wegen dieser Dinge nirgendwo hin. «Und wenn sich das dann auf deine Kunst auswirkt, wird es zu einem Problem, denn dann willst du nicht einmal mehr vor der Kamera stehen», sagte er.