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«The Super Mario Galaxy Movie» legt Blitzstart in Kinos hin

Keystone-SDA

Der neue Animationsstreifen "The Super Mario Galaxy Movie" hat seit Auftakt am 1. April weltweit rund 372 Millionen US-Dollar eingespielt. Das hiess es auf der Branchen-Website "Box Office Mojo", die den Film als erfolgreichsten Kinostart des Jahres listet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In dem computeranimierten Abenteuerfilm begeben sich die Nintendo-Helden Mario und Luigi zusammen mit alten und neuen Gefährten vom Pilzkönigreich aus auf eine atemberaubende Reise in das Weltall.

Der Film ist die Fortsetzung zum Kinostreifen «Der Super Mario Bros. Film» aus dem Jahr 2023, der auf Nintendos berühmter Figur Super Mario basiert und von den gleichnamigen Videospielen «Super Mario Galaxy» und «Super Mario Galaxy 2» inspiriert ist. Schon der war ein riesiger Erfolg, spielte weltweit über eine Milliarde Franken ein und gilt als erfolgreichste Videospielverfilmung weltweit.

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