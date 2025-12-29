ÖBB sanieren Bahnstrecke von Feldkirch A nach Buchs SG

Keystone-SDA

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sanieren das Schienennetz der Strecke von Feldkirch durch das Fürstentum Liechtenstein nach Buchs SG für 35 Millionen Euro. Das gaben die ÖBB am Montag mit ihrem "Rahmenplan 2025 - 2030" bekannt.

(Keystone-SDA) Aufgrund der Bauarbeiten muss die Strecke von 14. Juni bis 14. Oktober 2026 vollständig gesperrt werden, hiess es in der Mitteilung weiter.

Mit insgesamt 80 Millionen Euro wollen die ÖBB im Jahr 2026 rund sechs Millionen mehr in Vorarlberg investieren als im auslaufenden Jahr.