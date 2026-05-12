Ölpreis zieht leicht an – Waffenruhe auf der Kippe

Keystone-SDA

Die Waffenruhe zwischen Iran und den USA steht laut US-Präsident Trump auf der Kippe. Der Ölpreis bewegt sich gleichwohl nur ein wenig nach oben.

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(Keystone-SDA) Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um 0,75 Prozent auf 104,99 Dollar. Am Montagmorgen war der Preis für die weltweite Referenzsorte um fast fünf Prozent auf 105,99 Dollar geklettert. In der Nacht auf Dienstag verschärfte US-Präsident Donald Trump den Ton.

Die inzwischen seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Trumps Einschätzung nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der «dämliche Vorschlag» aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. Trump sagte, die Feuerpause liege quasi auf der Intensivstation. Dennoch glaube er weiterhin, dass eine diplomatische Lösung noch möglich sei.

In dem vom Iran vorgelegten Plan heisst es laut Staatsmedien, dass die USA Reparationen für die angerichteten Kriegsschäden im Iran zahlen müssten. Die Islamische Republik fordert demnach auch die volle Souveränität über die Strasse von Hormus, ein Ende der Sanktionen gegen das Land und die Freigabe beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte. Keine Rolle spielte in der Antwort laut den Berichten der Streit über das iranische Atomprogramm.