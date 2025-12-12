ÖV in der Schweiz vor historischem Fahrplanwechsel

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag erlebt die Schweiz historische Neuerungen. Auf der Strecke Basel-Olten wird mit dem Vierspurausbau eines der grössten Bahnprojekte in Betrieb gehen. In Zürich ändert das ganze Tramnetz und am Wochenende locken neue Nachtzüge.

(Keystone-SDA) Der Vierspurausbau in Liestal auf der Strecke Basel-Olten sei das grösste Bahnprojekt in der Nordwestschweiz seit 20 Jahren und soll die Pünktlichkeit verbessern, teilten die SBB nach Abschluss der Bauarbeiten Ende November mit.

Neuerungen gibt es mit einem Halbstundentakt zwischen Biel und Basel. Zusätzlich verkehren freitags und samstagnachts Züge zwischen Bern, Olten, Zürich und Winterthur.

In Zürich wird das Tramnetz umfassend umgestaltet; mehrere Linien erhalten neue Streckenführungen und am historischen Bahnhofquai ruht der Betrieb für ein Jahr komplett.

Die Tourismusregionen im Berner Oberland, Graubünden, der Innerschweiz und dem Wallis werden stärker frequentiert und in Solothurn verspricht ein neues Buskonzept einen «grossen Wurf» für die Region.