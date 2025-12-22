111 Festnahmen bei Polizeiaktion gegen Einbrecher im Kanton Zürich

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in den vergangenen sechs Wochen 111 Tatverdächtige im Rahmen einer Aktion gegen Einbruchskriminalität verhaftet. Dabei wurde Deliktsgut im Wert von über 100'000 Franken sichergestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wertgegenstände stammen überwiegend aus Einbruchdiebstählen sowie andern Vermögensdelikten, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Aktion «Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch» überprüfte die Kantonspolizei Zürich mit Unterstützung diverser Kommunalpolizeien, der SBB-Transportpolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) von Anfang November bis 19. Dezember mehrere tausend Fahrzeuge und deren Insassen. Bei den Kontrollen wurden Identitäten, Fahrzeuge, Ausweise und mitgeführte Gegenstände überprüft.

Bei den 111 Festgenommenen handelt es sich laut Kantonspolizei um Staatsangehörige aus Afghanistan, Albanien, Algerien, Aserbeidschan, Italien, dem Kosovo, Kroatien, Marokko, Mazedonien, Rumänien, der Schweiz, Serbien, Slowenien und Tunesien. Die Aktion auf dem gesamten Kantonsgebiet wird bis Ende Februar 2026 fortgesetzt.