The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter

111 Festnahmen bei Polizeiaktion gegen Einbrecher im Kanton Zürich

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in den vergangenen sechs Wochen 111 Tatverdächtige im Rahmen einer Aktion gegen Einbruchskriminalität verhaftet. Dabei wurde Deliktsgut im Wert von über 100'000 Franken sichergestellt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Wertgegenstände stammen überwiegend aus Einbruchdiebstählen sowie andern Vermögensdelikten, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Im Rahmen der Aktion «Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbruch» überprüfte die Kantonspolizei Zürich mit Unterstützung diverser Kommunalpolizeien, der SBB-Transportpolizei und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) von Anfang November bis 19. Dezember mehrere tausend Fahrzeuge und deren Insassen. Bei den Kontrollen wurden Identitäten, Fahrzeuge, Ausweise und mitgeführte Gegenstände überprüft.

Bei den 111 Festgenommenen handelt es sich laut Kantonspolizei um Staatsangehörige aus Afghanistan, Albanien, Algerien, Aserbeidschan, Italien, dem Kosovo, Kroatien, Marokko, Mazedonien, Rumänien, der Schweiz, Serbien, Slowenien und Tunesien. Die Aktion auf dem gesamten Kantonsgebiet wird bis Ende Februar 2026 fortgesetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft