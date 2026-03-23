13-jähriger nach Streit in Rotkreuz ZG schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am 12. März ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Der 15-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

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(Keystone-SDA) Laut der am Montag verschickten Mitteilung kam es am Donnerstag vor einer Woche am Bahnhof Rotkreuz zu einem «verbalen Disput» zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 15-Jähriger konfrontierte seinen 13-jährigen Kontrahenten auf einem Vorplatz einer Liegenschaft und schlug ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Als das Opfer am Boden lag, trat der Tatverdächtige auch gegen den Kopf, wie es weiter hiess. Der 13-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Spital eingeliefert werden, wie es weiter hiess.

Die Zuger Polizei und die Jugendanwaltschaft nahmen den Beschuldigten am 16. März fest. Er zeigte sich in der Einvernahme «mehrheitlich geständig», wie es im Communiqué hiess.

Die Jugendanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen schwerer Körperverletzung eröffnet. Der Jugendliche befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Behörde weiter.