14. Eventi Letterari im Zeichen von Tanz, Erotik, Liebe und Tod

Keystone-SDA

Die 14. Ausgabe Eventi Letterari widmet sich unter dem Motto "Dance Me to the End of Love" den Themen Tanz, Erotik, Liebe und Tod. Erwartet werden zum Literaturfestival unter anderem die israelische Soziologin Eva Illouz und der Berner Autor Lukas Bärfuss.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das Motto lehne sich an den berühmten Song des Liedermachers und Dichters Leonard Cohen an, heisst es in einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung.

Eröffnet wird das Festival am 26. März vom italienischen Schriftsteller und «Premio Strega»-Preisträger Emanuele Trevi. Der in Rom lebende Autor vermische Roman und Essay, Biografie und Memoiren zu einem persönlichen Genre, heisst es auf der Internetseite des Verlags «Freies Geistesleben». Daneben ist Trevi auch für die italienischen Zeitungen «La Repubblica» und «Corriere della Sera» tätig.

Das Thema der 14. Eventi Letterari entspringe einer Reflexion über die Verbindung von Liebe und Tod, Eros und Verlust, die sowohl Leonard Cohens Lied als auch die Geschichte des Monte Verità durchziehen, heisst es im Communiqué weiter. Als symbolischer Ort der Utopien des 20. Jahrhunderts und der Vorstellungen von «freier Liebe» werde der Monte Verità zum Ausgangspunkt für die Frage nach der heutigen Bedeutung der Liebe.

Bärfuss mit Einblicken in neuen Roman

Am Literaturfestival erwartet werden unter anderem die britische Autorin Deborah Levy und die israelische Soziologin Eva Illouz erwartet. Die in Südafrika geborene Levy erforsche in ihrem Werk das weibliche Verlangen und den Preis der Freiheit, schreiben die Macher. Illouz ihrerseits gelte als Persönlichkeit, deren Bücher breite intellektuelle Debatten auslösten und «ins Herz der Widersprüche unserer Zeit» stiessen, unter anderem mit ihrem Bestseller «Warum Liebe endet».

Aus der Schweiz nimmt Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss am kleinen, feinen Literaturfest im Tessin statt. Der Verfasser von in über zwanzig Sprachen übersetzten Romanen, Theaterstücken und Essays gebe einen «exklusiven Einblick» in seinen neuesten Roman «Königin der Nacht».