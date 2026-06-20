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16-jähriger Mountainbiker in Kandersteg BE schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Mountainbiker ist am Samstagnachmittag in Kandersteg BE bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Eine Rega-Crew flog den Jugendlichen nach der Erstversorgung mit einem Helikopter in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.05 Uhr auf der Inneren Dorfstrasse, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen stürzte der 16-jährige Mountainbiker kurz nach dem Ende eines Downhill-Trails.

Ein Ambulanzteam versorgte den schwer verletzten Jugendlichen vor Ort. Zur Klärung der genauen Umstände und Ursachen des Unfalls wurde eine Untersuchung eingeleitet.

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