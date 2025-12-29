16 Tote bei Brand in Altersheim in Indonesien

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Altersheim in Indonesien sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen erlitten Verbrennungen, wie der Leiter der Rettungsbehörde in Manado auf der Insel Sulawesi am Montag sagte.

(Keystone-SDA) Zwölf Menschen seien unverletzt evakuiert worden, sagte der Leiter der Rettungsbehörde, Jimmy Rotinsulu, der Nachrichtenagentur AFP. Der Fund mehrere Leichen in den Zimmern des Altersheims liesse darauf schliessen, dass die Bewohner im Schlaf von dem Feuer überrascht wurden. Der Brand in dem Pflegeheim ereignete sich am Sonntagabend.

In Indonesien kommt es immer wieder zu tödlichen Bränden. Anfang Dezember kamen bei einem Brand in einem Bürogebäude in Jakarta über 20 Menschen ums Leben.