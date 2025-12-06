The Swiss voice in the world since 1935
2,2-Millionen-Franken-Jackpot im Swiss Lotto ist geknackt

Keystone-SDA

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Samstag ist der Jackpot in der Höhe von 2,248 Millionen Franken geknackt worden. Die sechs richtigen Zahlen lauteten 14, 19, 22, 24, 35 und 38, die Glückszahl war die 6.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als Replay-Zahl wurde die 9 gezogen und als Joker-Zahl die 233804. Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html

