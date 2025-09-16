The Swiss voice in the world since 1935
20-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Gempen SO

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag bei einem Unfall in Gempen SO tödliche Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige war gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei beim Überholen eines Fahrzeugs in einen entgegenkommenden Lieferwagen geprallt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch den Aufprall geriet der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Folgekollision mit einem andern Lieferwagen kam, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Töfffahrer auf der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr auf der Dornachstrasse. Die Strasse zwischen Gempen und Dornach blieb während mehreren Stunden gesperrt.

