2025 bringt Zürcher Tourismus Rekordzahlen

Keystone-SDA

Über 7,5 Millionen Logiernächte hat Zürich Tourismus 2025 in der Region gezählt: Das ist ein neuer Rekord. Die grösste Gruppe der Gäste stammte aus der Schweiz. Vor allem der Freizeittourismus legte zu.

(Keystone-SDA) Gegenüber dem Vorjahr sind die Übernachtungszahlen nochmals um 3,5 Prozent gestiegen, wie Zürich Tourismus am Mittwoch mitteilte. Fast 39 Prozent der Gäste kamen aus der Schweiz, 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch bei Nordamerikanern ist die Region Zürich im Trend. Aus den USA und Kanada kam mit 13,5 Prozent die zweitgrösste Gästegruppe. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 4,5 Prozent mehr Gäste.

Allerdings machen sich die Verantwortlichen wegen den US-Amerikanern etwas Sorgen. Es gebe Anzeichen, dass sie sich in Europa wegen befürchteter Anfeindungen in Zusammenhang mit der Trump-Regierung nicht mehr wohl fühlten, sagte der Direktor von Zürich Tourismus, Thomas Wüthrich, gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen».

Weniger Gäste aus Asien

Mehr Touristinnen und Touristen kamen aus den europäischen Kernmärkten Deutschland (+3,6 Prozent), Grossbritannien (+8,6) und Italien (+6,4). 2024 gingen die Zahlen bei diesen Gästen noch zurück.

Rückläufig waren die Zahlen 2025 aus Indien, den Golfstaaten und Südostasien. Aus Südostasien war der Rückgang mit 8,8 Prozent besonders stark.

Fokus auf Business-Gäste

Obwohl vor allem der Freizeittourismus zunahm, blieben Geschäftsreisen wichtig. «Der Business-Gast erzielt eine höhere Wertschöpfung, stärkt dank internationaler Vernetzung die Sichtbarkeit Zürichs und positioniert die Stadt als Wissens- und Wirtschaftsstandort», lässt sich Wüthrich zitieren. Ihr Anteil liegt noch bei rund 30 Prozent, früher stellten sie auch schon die Mehrheit. Schon im vergangenen Jahr betonte er, dass Kongressgäste doppelt so viel Geld ausgeben wie Individualtouristen.

Dabei zielt Wüthrich auch auf die lokalen Behörden. Es brauche eine wettbewerbsfähige Infrastruktur und eine klare internationale Positionierung. Die Entwicklung bei den Kongressen und Geschäftsreisenden bezeichnet Zürich Tourismus als «stabil».

Zur Zunahme des Freizeittourismus trugen gemäss der Organisation Veranstaltungen wie die Frauenfussball-Europameisterschaft im Sommer bei. Aber auch die Nähe zu Freizeitdestinationen, beispielsweise in den Bergen.

«Lebenswerte Premium-Destination»

Die positive Entwicklung unterstreiche die anhaltende Nachfrage nach der Region, teilte Zürich Tourismus mit. «Für uns steht jedoch nicht reines Mengenwachstum im Vordergrund, sondern eine ausgewogene und langfristig tragfähige Entwicklung», heisst es weiter.

Ziel sei es, die Aufenthaltsdauer zu erhöhen, saisonale Schwankungen zu glätten, die Wertschöpfung pro Gast zu steigern und die Balance zwischen touristischer Entwicklung und Lebensqualität zu sichern. Die Angebote sollten auch so gestaltet sein, dass die lokale Bevölkerung davon profitiere. Zürich Tourismus spricht von einer «lebenswerten Premium-Destination».

Neben dem Kanton Zürich zählen auch der Kanton Zug, Baden oder Rapperswil zur Tourismusregion Zürich.

Einen neuen Rekord an Logiernächten gab es 2025 auch schweizweit mit 43,9 Millionen. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr.