21-jähriger Autofahrer kracht bei Muttenz BL in Tunnelwand

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag hat ein 21-jähriger Autofahrer auf der A18 im Schänzlitunnel in Richtung Delémont JU die Kontrolle über seinen BMW verloren. Der Grund war gemäss Polizeiangaben zu schnelles Tempo.

(Keystone-SDA) Der Lenker habe im Schänzlitunnel die Kontrolle über seinen weissen BMW verloren, teilte die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mit. Das Auto kollidierte mit der linken Tunnelwand, schleuderte über die gesamte Fahrbahn, prallte gegen die rechte Tunnelwand und kam schliesslich zum Stillstand. Der Lenker und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gefahren.