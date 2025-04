22-jähriger Mann in Rotkreuz ZG spitalreif geschlagen

Ein 22-jähriger Mann wurde am Samstag in Rotkreuz ZG unter einem Vorwand in einen Hinterhalt gelockt und von Jugendlichen mit Fusschlägen und Fusstritten traktiert. Er musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend beim Golfplatz in Rotkreuz, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. Der Mann wurde unter dem Vorwand, ein vermeintlich minderjähriges Mädchen zu treffen, in einen Hinterhalt gelockt. Dort griffen ihn mehrere Personen an, schlugen und traten ihn. Er wurde schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm vor Ort einen Tatverdächtigen fest. Später kam es nach einer koordinierten Polizeiaktion in verschiedenen Zentralschweizer Kantonen zu acht weiteren Festnahmen und zwei Identifizierungen. Alle Beteiligten seien zwischen 14 und 16 Jahre alt, teilte die Polizei mit.

Der Fall steht im Zusammenhang mit sogenanntem „Pedo-Hunting“, bei dem mutmassliche Sexualstraftäter in Fallen gelockt werden. Die Polizei warnt vor solchen eigenmächtigen Aktionen.

Auch gegen das Opfer wird laut dem Communiqué ermittelt – wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen mit einer Minderjährigen.