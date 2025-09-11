The Swiss voice in the world since 1935
2222 Franken pro Monat während fünf Jahren bei Eurodreams gewonnen

Keystone-SDA

Ein Glückspilz in Spanien hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren gewonnen. Die Person hat die Zahlen 1, 9, 15, 17, 19 und 37 getippt. Nur die Traumzahl 2 fehlte. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das teilte Swisslos am Donnerstagabend mit. Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

