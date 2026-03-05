25’000 Luzernerinnen und Luzerner nutzten Darmkrebsvorsorge

Keystone-SDA

Seit dem Start des Darmkrebsvorsorgeprogramms im Herbst 2022 haben rund 25'000 Personen im Kanton Luzern eine Vorsorgeuntersuchung durchgeführt. Der Kanton zieht eine positive Zwischenbilanz, möchte die Teilnahme jedoch weiter steigern, wie er am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Kanton Luzern lädt seit 2022 systematisch alle Personen ab 50 Jahren zur Darmkrebsvorsorge ein. Insgesamt wurden laut Mitteilung rund 125’000 Einladungen verschickt. Etwa ein Fünftel nahmen am Programm teil, wie es hiess.

Ein Drittel der Teilnehmenden entschied sich für einen Blut-im-Stuhl-Test, der zu Hause durchgeführt werden kann. Zwei Drittel liessen eine Darmspiegelung in einer Praxis vornehmen. Bei rund 8000 Personen wurden Auffälligkeiten festgestellt. Meistens handelte es sich um Polypen, die direkt entfernt werden konnten, so die zuständige Dienststelle Gesundheit und Sport. Dadurch lasse sich das Risiko einer späteren Krebsentwicklung deutlich senken.

Darmkrebs gehört in der Schweiz zu den häufigsten Krebserkrankungen und verursacht lange keine Symptome. Früherkennung ist deshalb entscheidend: Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Der Monat März gilt als internationaler Darmkrebsmonat. Er macht auf die Bedeutung der Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs aufmerksam.