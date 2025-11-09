The Swiss voice in the world since 1935
25-Jähriger stirbt bei Selbstunfall in der Waadt

Keystone-SDA

Bei einem schweren Autounfall in der Waadtländer Gemeinde Champvent ist ein 25-Jähriger ums Leben gekommen. Er verlor aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 0.10 Uhr in der Nacht auf Sonntag, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schrieb. Der Lenker, ein Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Waadt, verstarb demnach noch am Unfallort. Die genauen Umstände sind Gegenstand von Ermittlungen.

