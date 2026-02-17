30 Festnahmen bei mehrwöchiger Polizeiaktion am Bahnhof Basel SBB

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im Rahmen einer mehrwöchigen Schwerpunkt-Aktion am Bahnhof SBB insgesamt 206 Personen kontrolliert und 30 festgenommen. Die Lage beim Bahnhof habe sich im Verlauf der Aktion beruhigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen lag in zwölf Fällen ein Verhaftungsbefehl vor. Die Polizei nahm neun weitere Personen zuhanden des Migrationsamts fest. Acht weitere Festnahmen erfolgten wegen Diebstahls sowie eine weitere wegen Gewalt und Drohungen gegen Behörden, wie es im Communiqué heisst.

Von den kontrollierten Personen stammten 50 aus Algerien, 38 aus Rumänien und 35 aus der Schweiz. Die übrigen 83 stammten aus weiteren Staaten, wie die Kantonspolizei festhält.

Die Schwerpunktaktion in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Migrationsamt fand vom 13. Januar bis zum 15. Februar statt. Sie ist vorerst abgeschlossen, doch die Polizei wird die Situation um den Bahnhof weiterhin beachten und Bedarf Massnahmen prüfen, wie es weiter heisst. Grund für die Aktion waren mehrere Gewaltverbrechen rund um den Bahnhof.