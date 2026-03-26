37-jähriger Italiener stirbt nach Arbeitsunfall in Valsot GR

Keystone-SDA

Ein 37-jähriger Mann ist am Mittwoch im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Diese hatte er sich bei Umbauarbeiten in einem Haus in Valsot zugezogen. Ein grosser Stein hatte sich aus der Wand gelöst und den Arbeiter eingeklemmt.

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(Keystone-SDA) Der 37-jährige Italiener sei am Mittwoch im Kantonsspital Graubünden gestorben, teilte die Bündner Kantonspolizei am Donnerstag mit. Der Unfall geschah am Montagnachmittag bei Umbauarbeiten im Keller eines Engadinerhauses.

Ein zwei Kubikmeter grosser Naturstein löste sich aus der Wand und fiel auf den Arbeiter. Kollegen eilten ihm zu Hilfe und stützten den Stein ab. Der Mann erlitt aber unzählige Brüche und musste ins Kantonsspital geflogen werden. Dort starb er am Mittwoch.