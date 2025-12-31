5,925-Millionen-Franken-Jackpot im Swiss Lotto ist geknackt

Keystone-SDA

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot in der Höhe von 5,925 Franken geknackt worden. Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 11, 23, 37, 39 und 40, die Glückszahl war die 6.

1 Minute

(Keystone-SDA) Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 240004. Gewonnen hat eine Person aus dem Swisslos-Gebiet, wie Swisslos mitteilte.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos weiter mitteilte.

