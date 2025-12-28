63-jährige Frau stirbt bei Brand in Gossauer Wohnblock

Keystone-SDA

Eine 63-jährige Frau ist in der Nacht auf Sonntag beim Brand in einem Wohnblock in Gossau SG ums Leben gekommen. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mit.

(Keystone-SDA) Das Feuer war am Samstag gegen 23 Uhr in einer Wohnung im sechsten Stock ausgebrochen. 25 Bewohnerinnen und Bewohner wurden evakuiert. Sie wurden zunächst in eine nahegelegene Turnhalle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen konnten fast alle in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im zwölfstöckigen Haus hat es 36 Einzelwohnungen. Darin leben mehrheitlich ältere und betagte Personen. Die Feuerwehr stand stundenlang im Einsatz.

Zur möglichen Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.