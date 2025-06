64-Jähriger in kritischem Zustand aus der Aare bei Olten gerettet

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Dienstag in kritischem Zustand aus der Aare bei Olten SO geborgen worden. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 64-Jährige von der Bahnhofbrücke in den Fluss gesprungen sein.

(Keystone-SDA) Der Kantonspolizei Solothurn war gemeldet worden, dass im Bereich der Bahnhofbrücke in Olten ein Mann in der Aare treibe. Rettungskräfte rückten mit einem Rettungsboot aus und fischten ihn nach kurzer Zeit aus dem Wasser, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Was genau passiert war, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen.