85-jährige Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Zug erheblich

Keystone-SDA

Eine 85-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Zug erheblich verletzt. Ihr Fahrzeug kippte bei dem Selbstunfall.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr musste die Frau aus ihrem Auto befreien, wie die Zuger Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die 82-Jährige kollidierte beim Abbiegen aus der Schmidgasse Richtung Vorstadt mit einem parkierten Auto.

Durch den Aufprall kippte ihr Fahrzeug und blieb auf der Seite liegend stehen. Eine Ambulanz brachte die 82-Jährige ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden.