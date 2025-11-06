90-jährige Frau stirbt bei Lastwagenunfall am Basler Wettsteinplatz

Keystone-SDA

Eine 90-jährige Fussgängerin ist am Donnerstagmorgen am Basler Wettsteinplatz von einem Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholprobe bei der 21-jährigen Lenkerin war negativ, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 09.30 Uhr auf einem Fussgängerstreifen. Die Frau sei mit einem Rollator unterwegs gewesen und vom Lastwagen erfasst worden.

Die genaue Unfallursache sei unklar, hiess es weiter. Der Sozialdienst der Polizei betreute zwei Personen, die den Unfall miterlebt haben. Für die Lenkerin des Lastwagens verfügte die Kantonspolizei zudem eine Blut- und Urinabnahme.

Der Unfall löste einen grösseren Stau und Verkehrsumleitungen aus, der Tram- und Busverkehr am Wettsteinplatz war gemäss Mitteilung zeitweise gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.