Aarau rüstet sich für Aufstiegsfeier: Stadtrat bewilligt Freinacht

Keystone-SDA

Der FC Aarau kämpft um den Aufstieg - und die Kantonshauptstadt bereitet sich auf eine mögliche lange Partynacht vor. Im Falle eines Aufstiegs gilt die Nacht vom entsprechenden Aufstiegstag auf den Folgetag gemäss Angaben des Stadtrats offiziell als Freinacht.

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(Keystone-SDA) Grundsätzlich müssen Gastwirtschaftsbetriebe in Aarau für spezielle Anlässe eine Verlängerung ihrer Öffnungszeiten einzeln beantragen, wie der Stadtrat am Dienstag mitteilte. Um den Wirten und feiernden Fans entgegenzukommen, verzichte die Stadt im Falle des sportlichen Erfolgs jedoch auf das Ausstellen von Einzelbewilligungen.

Somit dürfen die Feierlichkeiten in den Gastgewerbebetrieben der Stadt vom Aufstiegstag auf den darauffolgenden Tag ohne jegliche zeitliche Beschränkung andauern. Die rechtliche Grundlage für diesen Entscheid in Form einer Allgemeinverfügung wird der Stadtrat noch in dieser Woche amtlich publizieren.

In der Fussball-Meisterschaft der Challenge League vertagten Leader Vaduz und Verfolger Aarau am Montagabend die Aufstiegs-Entscheidung in die letzte Runde. Aarau gewann in Vaduz mit 2:1. Damit führt der FC Aarau erstmals seit November wieder die Tabelle an.

Die nächste Möglichkeit, den Aufstieg in die Super League zu schaffen, hat der FC Aarau am Freitag im Spiel gegen Yverdon. Ansonsten folgt nächste Woche die Barrage.