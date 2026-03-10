Aargauer Parlament spricht Kredit für Gebäude bei der JVA Lenzburg

Bei der Justizvollzugsanstalt Lenzburg AG kann ein Produktionsgebäude gebaut und der bestehende Verkaufsraum (Suterhaus) renoviert werden. Der Grosse Rat hat einen Kredit von 8,3 Millionen Franken bewilligt. Das Parlament hatte ein teureres Projekt zurückgewiesen.

(Keystone-SDA) Der Grosse Rat hiess den neuen Kreditantrag des Regierungsrats am Dienstag mit 75 zu 59 Stimmen gut. Die SVP scheiterte mit dem Antrag, nicht auf die Vorlage einzutreten. Alle anderen Parteien unterstützten die Vorlage des Regierungsrats.

Im Unterschied zum ersten politisch gescheiterten Projekt wird nun auf die Erweiterung des Verkaufsraums verzichtet. Das Suterhaus wird jedoch instand gestellt. Im Anbau des Hauses befindet sich der öffentliche Verkaufsraum.

Wie ursprünglich geplant wird ein neues Produktionsgebäude für die Joghurterie und Bäckerei errichtet. Diese Kosten betragen rund 7,3 Millionen Franken. Das vorgesehene erhöhte Verkaufsvolumen im Bereich Joghurterie solle in erster Linie über den Verkauf an andere Institutionen erfolgen, hiess es.

Die heutigen Räume der Joghurterie und Bäckerei in einem Untergeschoss im seit 1864 bestehenden Gefängnis entsprechen nach Angaben des Regierungsrats nicht mehr den Anforderungen an die Lebensmittelproduktion.

Derzeit werden in der Bäckerei und in der Joghurterie je zwei Gefangene beschäftigt. Nach der Umsetzung des Vorhabens können laut Angaben des Regierungsrats in der Bäckerei sechs Gefangene und in der Joghurterie bis zu acht Gefangene beschäftigen werden.

Der Grosse Rat hatte im Juli 2024 ein erstes Projekt mit Kosten von 11,8 Millionen Franken an den Regierungsrat zurückgewiesen. Die Kosten seien zu hoch, hiess es. Der Regierungsrat erhielt den Auftrag, das Projekt zu überarbeiten.