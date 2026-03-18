Aargauer Polizei nimmt drei Ladendiebe fest

Keystone-SDA

In Villmergen AG hat die Polizei gleich drei Ladendiebe festgenommen. Bei den beiden Männern und der Frau wurde Diebesgut im Wert von mehr als 1000 Franken im Auto gefunden.

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(Keystone-SDA) Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 25-jährige Rumänin und um zwei Rumänen im Alter von 19 und 36 Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Eine Ladendetektivin habe am Montag kurz nach 19.30 Uhr im Verkaufsgeschäft in Wohlen die drei Personen beobachtet. Diese hätten verschiedene Gegenstände entwendet und das Geschäft verlassen.

Sie stiegen in ein Fahrzeug ein und fuhren weg, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Die Detektivin habe die Polizei informiert. In Villmergen habe die Regionalpolizei Wohlen das Fahrzeug dann angehalten und das Fahrzeug durchsucht. Das aufgefundene Diebesgut stamme aus dem Verkaufsgeschäft in Wohlen

Die Kantonspolizei Aargau stellt nach eigenen Angaben seit längerer Zeit eine Häufung von Ladendiebstählen fest. Diese gingen häufig auf das Konto von Personen aus Osteuropa, die gezielt zur Begehung von solchen Delikten in die Schweiz einreisten.