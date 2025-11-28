Aargauer Regierung gegen Vorstoss für bewilligungsfreie Dachfenster

Keystone-SDA

Die Aargauer Regierung will den Einbau von Dachflächenfenstern nicht generell ohne Bewilligung zulassen. Sie stellt sich gegen eine entsprechende Motion der SVP-Fraktion.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die SVP-Fraktion im Grossen Rat wollte den Einbau und Ersatz von Dachflächenfenstern im Kanton Aargau deutlich erleichtern. Ihre Motion sah vor, dass marktübliche Dachflächenfenster innerhalb der Bauzonen generell ohne Baubewilligung zulässig sind – ohne Vorgaben zu Grösse oder Anzahl.

Damit sollten Bürokratie abgebaut, energetische Sanierungen erleichtert und Dachgeschosse einfacher als Wohnraum genutzt werden können, wie die SVP in der Motion schrieb.

Ortsbild könnte sich stark verändern

Der Regierungsrat stellt sich gegen diesen Systemwechsel, wie seiner am Freitag veröffentlichen Antwort zu entnehmen ist. Dachflächenfenster seien bauliche Eingriffe mit sichtbaren räumlichen Auswirkungen. Nach Bundesrecht unterstünden solche Änderungen grundsätzlich der Baubewilligungspflicht.

Zudem verweist die Regierung auf den Schutz von Ortsbildern: Dächer gälten als fünfte Fassade. Ohne Kontrolle könnten etwa in sensiblen Altstadt- oder Dorfzonen grossflächige Glasdächer entstehen, die das Ortsbild stark verändern würden.

Schliesslich würde die Motion auch kantonale und kommunale Gestaltungsvorschriften teilweise aushebeln und die Gemeindeautonomie einschränken.

Einige Anliegen der Motion seien zudem bereits erfüllt, hält der Regierungsrat weiter fest. So gelte der Ersatz bestehender Dachflächenfenster in gleicher Grösse als Unterhalt und sei bewilligungsfrei möglich. Insgesamt empfiehlt der Regierungsrat dem Grossen Rat deshalb, die Motion abzulehnen.