Aargauer Regionalplanungsverbände sollen wieder mehr Geld erhalten

Keystone-SDA

Die zwölf Aargauer Regionalplanungsverbände (Replas) sollen künftig mehr Geld vom Kanton erhalten. Der Regierungsrat will den Grundkostenbeitrag auf je 600'000 Franken pro Jahr verdoppeln. Über die Änderung des entsprechenden Dekrets wird der Grosse Rat entscheiden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Finanzierung der Replas habe in den vergangenen Jahren immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben, hält der Regierungsrat in der am Freitag veröffentlichten Botschaft an den Grossen Rat fest. Die Replas sollten ausreichend Geld erhalten, um professionelle Geschäftsstellen zu betreiben und externe Expertise zu nutzen.

Die Replas erhielten bereits bis Ende der 1990er Jahren vom Kanton 600’000 Franken pro Jahr zur Deckung der Grundkosten. Dann schnürten Regierung und Parlament ein Sparprogramm – und ab Anfang 2000 betrug die Summe nur noch 300’000 Franken. Die kantonalen Beiträge hätten sich gegenläufig zur wachsenden Bedeutung der Replas entwickelt, räumt der Regierungsrat ein.

Bedeutung der Planungsverbände wächst

Die 197 Aargauer Gemeinden sind in zwölf Replas zusammengeschlossen. Verschiedene Gemeinden sind Doppelmitglied in einem benachbarten Planungsverband, wobei sie eine Hauptmitgliedschaft bestimmen. Vereinzelt sind auch ausserkantonale Gemeinden Mitglieder in aargauischen Replas. Jede Aargauer Gemeinde muss Mitglied in mindestens einem regionalen Planungsverband sein.

Die Replas sind Verbindungsträger zwischen Gemeinden und Kanton. Sie beraten und unterstützen die Gemeinden, insbesondere auf dem Gebiet der Raumentwicklung, des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes, der Erschliessung sowie der Ver- und Entsorgung.

Zudem erarbeiten die Replas die regionalen Grundlagen für kantonale Planungen. Sie arbeiten nicht mehr im Milizsystem. Sie haben professionell geführte Geschäftsstellen aufgebaut.